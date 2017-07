L’épreuve de l’exil

Ancien Testament

Lorsqu’Adam et Ève sont expulsés du jardin d’Éden, Dieu « posta les chérubins à l’orient du jardin d’Éden avec la flamme de l’épée foudroyante pour garder le chemin de l’arbre de vie » (Genèse 3,24). Le sens de ce verset énigmatique est d’interdire un retour dans le passé. L’histoire est à construire, l’avenir ne se situe pas dans la nostalgie d’un paradis perdu. Les grandes étapes de la révélation du Premier Testament sont marquées par une mise en marche, un déplacement. Nous en pointerons trois.

Abraham et le commencement

Abraham vivait dans une ville appelée Harrân quand il a reçu une parole qui a fondé sa vocation : « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai » (Genèse 12, 1-2). L’appel peut aussi se traduire par : « Va pour toi‑même hors de ton pays. » Va pour toi, ou va vers toi ! Par cette parole, Dieu dit à Abraham que c’est sur la route que se trouve sa vérité. C’est en marchant qu’il se trouvera lui‑même, qu’il découvrira sa vraie personnalité, le sens de sa vie. Dans son exil, Abraham comprend que son identité ne se trouve pas derrière lui dans sa naissance, sa nationalité ou sa terremais qu’elle est devant ses pas, au terme d’une marche dans le désert. Le départ d’Abraham n’est pas le sacrifice d’un homme qui renonce à son confort et à sa tranquillité pour plaire à un Dieu qui aime qu’on lui obéisse. Il marche vers lui, et pour lui. Un commentaire rabbinique raconte qu’Abraham ressemblait à un flacon d’essence de rose posé dans un coin, et fermé par une cordelette. Il ne sentait rien. Lorsqu’il s’est mis en marche, c’est comme si on avait desserré la cordelette, son parfum a commencé à s’exhaler. Il est enfin devenu lui-même.

La parole que Dieu donne à Abraham ne dit pas : « Va vers le pays que je te montre », mais : « Va vers le pays que je te ferai voir. » Le but de sa marche s’écrit au futur, c’est en marchant qu’il le découvrira. Dans le Nouveau Testament, lorsque l’épître aux Hébreux relit l’histoire d’Abraham, elle insiste sur le nomadisme : « Par la foi, il (Abraham) vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse » (Hébreux 11, 9). Tous les hommes de foi de ce chapitre ont en commun de « s’être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre » (Hébreux 11, 13). Selon ce passage, la foi, c’est se considérer comme un voyageur. Toujours en marche, jamais arrivé.

L’exode qui fait naître Israël

Rachi de Troyes est une des plus grandes autorités rabbiniques du Moyen Âge. Il commence son commentaire de la Genèse en écrivant : « La Torah aurait dû commencer au chapitre 12 de l’Exode » qui correspond au départ d’Égypte. Si le départ d’Abraham correspond au commencement de la foi, l’exode est l’acte de naissance d’Israël en tant que peuple. Moïse avait connu un premier exil lorsqu’il a quitté le pays de sa naissance pour avoir pris la défense d’un Hébreu maltraité. Lui qui était prince d’Égypte est devenu berger en terre étrangère, et c’est comme berger qu’il a reçu la vocation d’être libérateur.

Après avoir quitté l’Égypte, le peuple a reçu la Torah au mont Sinaï, car la Loi ne pouvait être donnée qu’à un peuple qui s’est purifié au désert. C’est pourquoi, selon la tradition, elle n’a pas été donnée à Adam, ni à Noé, ni aux patriarches, mais à la génération de Moïse qui a vécu la servitude et la libération. La Torah est le signe de la libération.

Les sages ont souligné l’importance du désert, un lieu sans frontières, pour recevoir la Torah. Une façon de déterritorialiser son message qui n’est pas tributaire d’une terre. Elle n’est pas la Torah d’un pays, mais d’un peuple. Elle s’adresse à tous les humains qui se savent appartenir à cette histoire.

À la fin de sa vie, Moïse est mort sur le mont Nébo, en face de la terre d’Israël. Le Avoir la foi, c’est se considérer comme un voyageur. Toujours en marche, jamais arrivé. commentaire souligne qu’avant de mourir, Moïse a vu le tombeau dans lequel ont été enterrés Abraham et Sara, Isaac et Rébecca, Jacob et Léa. Il a demandé à Dieu que ses propres ossements soient réunis aux leurs, afin qu’à la résurrection, ils ne soient pas séparés. Dieu s’est opposé à ce projet et la légende raconte que c’est lui-même qui a enterré Moïse, et personne ne sait où. L’ignorance du lieu de la tombe de Moïse a une raison théologique. Comme elle n’est nulle part, elle peut être partout. La parole transmise par Moïse est universelle, elle peut être reçue par tous les peuples dans tous les lieux et tous les temps.

L’exil et le retour vers Dieu

L’histoire biblique du peuple d’Israël se découpe en deux grandes parties. Une première, ascendante, va de l’Exode à l’instauration de la royauté. Il n’est pas difficile de décrire l’action de Dieu dans cette phase : Dieu est celui qui a pris quelques tribus esclaves en Égypte pour en faire, à travers une marche dans un désert, un peuple avec une loi, une terre, un roi, une capitale, une armée, une administration et un temple. Les règnes de David et Salomon correspondent à l’apogée de cette histoire. Mais qui dit sommet dit commencement de la descente et en quelques siècles le peuple va tout perdre. Le pays va se scinder en deux royaumes. Celui du Nord (Israël) s’effondrera en 722 avant Jésus-Christ sous les coups de l’empire assyrien, et celui du Sud (Juda) en 587 avant notre ère, lors de la prise de Jérusalem par l’armée de Nabuchodonosor.

Le peuple se retrouveà la case départ : il n’a plus de terre, plus de temple, plus de roi, plus de liberté et il est exilé en terre étrangère. L’exil est une marche, un déplacement, une épreuve ; c’est aussi un temps de reconstruction religieuse. La perte la plus importante a été celle du Temple. Comment rendre un culte à Dieu lorsqu’il n’y a plus de lieux sacrés ? Les exilés ont répondu avec l’instauration de l’institution synagogale. Pas encore la synagogue comme bâtiment, mais la synagogue comme lieu où les croyants se retrouvent pour relire leur histoire, pour étudier les Écritures et pour prier. Si l’activité principale du Temple était le sacrifice comme mode de relation à Dieu, en exil c’est l’étude du Livre qui a rempli cet office. La rédaction et la compilation des sources qui ont formé l’ébauche du Premier Testament datent de cette époque. Le passage du triptyque temple-sacrifice-prêtre à celui de synagogue-Livre-rabbi correspond à un changement de paradigme. Il fait écho à l’opposition que Max Weber a mise en valeur entre religion magique et religion éthique. Nous pouvons élargir notre compréhension de l’Exil au-delà de la période historique où le peuple a été déporté à Babylone, pour en faire une catégorie plus générale, celle de l’homme en crise, confronté à la perte de ses repères. C’est souvent dans leur exil que les hommes ont entendu une parole de Dieu.

Partir et revenir

Un apologue raconte l’histoire d’un homme qui a rêvé d’un trésor situé sous une arche d’un pont d’une grande ville à l’autre bout du pays. Le rêve est suffisamment explicite pour que l’homme en conclue que Dieu lui a parlé. Il entreprend le voyage, et après plusieurs jours de marche, il arrive dans la ville de son rêve. Il cherche et trouve le pont. Il fouille sous l’arche qu’il a vue… et ne trouve rien. Un mendiant qui se trouve là lui demande ce qu’il fait. Il raconte son rêve et son interlocuteur lui répond : « C’est curieux, car moi aussi, j’ai fait un rêve dans lequel j’ai vu un trésor caché derrière un poêle en faïence. » L’homme lui demande de décrire le poêle et il reconnaît celui de sa propre maison. De retour chez lui, il trouve le magot. Il lui a fallu entreprendre un grand voyage pour découvrir le trésor qui était dans sa maison.

Cette histoire est une métaphore de la foi. Elle est à portée de main, mais parfois nous avons besoin de partir pour découvrir ce qui était au plus près de nous depuis le commencement de notre histoire.

Antoine Nouis, pasteur de l’Église réformée de France, conseiller éditorial de l’hebdomadaire Réforme.