Pourquoi Jésus ressuscité appelle-t-il Marie Madeleine par son prénom ?

Une question à la foi

Sophie de Villeneuve : Après la résurrection du Christ, Marie Madeleine se rend au tombeau, elle le cherche et se tourne vers un homme qu’elle prend pour le jardinier en qui elle finit par reconnaître le Christ, parce qu’il l’a appelée, de manière très familière, par son prénom. Pourquoi une telle familiarité ?

S. L. : On s’est beaucoup penché sur la suite du dialogue, et notamment sur le fameux « Ne me touche pas ». Or il est très peu courant, en Orient, d’interpeller une femme par son prénom dans un lieu public ! Quand il parle à des femmes, Jésus les appelle Femme, y compris quand il s’adresse à sa mère. Pourquoi, à ce moment-là, appelle-t-il Marie de Magdala par son prénom ? Je pense qu’il y a tout un enseignement théologique à en tirer. En l’appelant Marie, il fait le lien entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi. Marie Madeleine a connu Jésus vivant, elle l’a accompagné, il l’a guérie, elle l’a aidé de ses biens, et l’on peut supposer qu’elle l’a aimé et qu’ils se sont appréciés.

L’appelait-il aussi Marie quand il était vivant et qu’elle le suivait sur les chemins de Palestine ?

S. L. : Je pense que oui, et qu’ils avaient une forme de complicité. Mais dans le jardin, tout à coup, on passe à un autre niveau. Jésus l’interpelle singulièrement, personnellement, pour l’appeler à autre chose. Il lui explique qu’il n’est pas seulement un prophète et un compagnon, mais qu’il est aussi le Fils de Dieu qui va nous préparer une place auprès du Père.

Il utilise donc son prénom pour la préparer à autre chose ?

S. L. : Et lui montrer que l’amour humain qu’il a pu y avoir entre eux devient un amour infiniment plus grand, un amour d’agapè , qui est une relation d’un tout autre ordre. Ce qu’elle ne comprend pas tout de suite, car elle l’appelle Rabbouni, Maître, comme s’il était encore le Jésus qu’elle a connu vivant.

Une autre chose étonnante, dans cet épisode, est que c’est seulement quand il l’appelle par son prénom qu’elle le reconnaît…

S. L. : Je pense qu’elle est interpellée dans son intériorité, dans son amour. Et il est intéressant de noter qu’avant de l’appeler par son prénom, il lui demande : « Qui cherches-tu ? » Or, au tout début de l’évangile de Jean, Jésus demande aux disciples : « Que cherchez-vous ? » Ils cherchent une idée, un maître, un concept. A la fin de l’évangile, il demande à Marie : « Qui cherches-tu ? » La recherche porte maintenant sur une personne, quelqu’un, qui est au-delà de l’ami qu’elle a pu connaître. Elle cherche le Fils de Dieu et elle le trouve.

Mais l’a-t-elle compris à ce moment-là ?

S. L. : Je crois que oui. Cette interpellation ressemble à d’autres qui sont mentionnées dans la Bible, par exemple quand le Seigneur appelle Moïse par son nom pour l’envoyer en mission, ou quand il appelle Samuel . C’est un appel qui attend une réponse : « Me voici », dit Samuel.

Marie Madeleine est-elle la seule femme qui aura eu ce traitement dans les évangiles ?

S. L. : Oui, à l’exception de Marie, quand elle dit oui à l’ange Gabriel . Aux deux extrémités de l’Evangile, au moment de l’Incarnation et au moment de la Résurrection, ce sont deux femmes qui montrent le chemin.

Vous pensez que Marie Madeleine a un statut particulier ?

S. L. : Je le crois. Elle est à l’opposé des images qu’on en a gardé. Saint Grégoire, en faisant quelques amalgames, l’a montrée comme une prostituée, pour appuyer l’affirmation selon laquelle « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». On en a conservé l’image d’une pécheresse, d’une femme dévoyée. Or rien ne le laisse penser dans les évangiles, qui la dépeignent comme une messagère envoyée en mission par le Christ ressuscité.

Au même titre que les disciples que Jésus avait choisis avant sa mort ?

S . L. : Au même titre que Pierre, et même avec plus de confiance car depuis Hippolyte de Rome au IIIe siècle, on la reconnaît comme l’Apôtre des apôtres. Elle a toujours été présente, fidèle, au pied de la Croix, bien plus que Pierre.

Donc Marie Madeleine est la première des apôtres ? C’est la femme par excellence des évangiles ?

S. L. : Oui, à condition de ne pas oublier la Vierge Marie. Quand on lit dans Amoris Laetitia les quatre axes que nous donne le pape François, l’accueil, l’intégration, etc., il y a un élan féminin complémentaire à ce que nous donne l’institution masculine.

Vous citez dans votre livre des textes étonnants, comme saint Jean Chrysostome par exemple qui disait que Marie Madeleine avait des sentiments « bas et grossiers ». Il avait d’elle une vision qui a perduré, jusqu’à aujourd’hui encore…

S. L. : Pour la plupart de ces grands saints, si l’on n’est pas vierge, on est forcément attiré vers la luxure…

Marie Madeleine n’était pas vierge, et elle avait été délivrée de sept démons.

S. L. : Il était facile de passer des sept démons aux sept péchés capitaux, et de faire d’elle une totale pécheresse. Mais il n’y a qu’en Occident qu’on a fait ces amalgames. En Orient, Romanos le Mélode, un moine byzantin du VIe siècle, nous montre une Marie Madeleine totalement pure, guérie par Jésus, qui lui donne pour mission d’éveiller les disciples, de les rassembler, d’enseigner…

Dans les évangiles, on voit que les disciples, quand elle leur rapporte sa rencontre avec Jésus, ne la croient pas…

S. L. : Bien sûr, parce que dans leur culture et à leur époque, le témoignage d’une femme n’était pas recevable. Il fallait au moins deux témoins, et des témoins masculins. Aussi, une femme qui venait témoigner auprès des disciples d’une chose aussi extraordinaire que la résurrection de Jésus, ne pouvait pas être crue. Cependant, les disciples auraient pu avoir suffisamment confiance pour espérer la résurrection, or ils ne s’y attendaient plus. Ce que je trouve extraordinaire également, c’est que Jésus savait bien que le témoignage d’une femme ne serait pas reçu. Pourtant, c’est Marie Madeleine qu’il envoie annoncer la nouvelle. Et l’on repense à Moïse, ou à saint Paul , qui sont précisément des hommes dont on n’aurait attendu aucun témoignage. Paul, qui conspirait contre les chrétiens, va devenir le plus grand des apôtres. Moïse quant à lui refuse de parler, mais c’est lui malgré tout qui est envoyé.

Marie Madeleine a fini par prendre une grande importance pour les chrétiens, jusqu’au pape François qui a élevé récemment la mémoire de Marie Madeleine au rang de fête liturgique…

S. L. : Le pape François a une vision des femmes extraordinaire. Il le montre dans son entretien avec Dominique Wolton, disant que les femmes peuvent assumer un rôle de pouvoir, qu’elles ont une parole différente et complémentaire de celle des hommes.

Dans les Actes des Apôtres, après la résurrection, Marie Madeleine disparaît.

S. L. : En effet, et Paul ne la mentionne jamais. Mais depuis qu’on a redécouvert les évangiles apocryphes, et notamment l’évangile selon Marie, on s’aperçoit qu’au IIe siècle déjà, un évangile lui a été consacré. Elle était donc présente dans la mémoire des croyants. Mais peut-être a-t-elle été dérangeante pour les apôtres et leurs successeurs, qui ont préféré remettre les femmes dans le rôle de subordination qui était le leur dans la société civile.