Une journée avec Marie de Lourdes

Notre-Dame-de-Lourdes

Tenez-vous dans un endroit calme et propice au recueillement.

Temps 1

Découvrez l'histoire de Notre-Dame-de-Lourdes avec, sans doute l'un des films les plus connus racontant l'histoire des apparitions à sainte Bernadette.

Notre-Dame de Lourdes, Toi qui, comme une mère aimante, révélais à Bernadette les mots de la prière, apprends-nous à prier.

Ta vie est tout entière tournée vers Dieu par Jésus son Fils et ton Fils. Avec ce chapelet que nous prions, nous voudrions te confier la vie de ceux que nous aimons et celle de toutes les familles de la terre. Que la tendresse dont tu entourais Jésus, ton enfant, soit celle qui guide toutes les mères. Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir combien ils sont aimés de Dieu. Enveloppe d’une attention particulière ceux et celles d’entre nous qui sont plus fragiles, ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, découragent. Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au matin de Pâques.

Notre-Dame de Lourdes, Veille sur les femmes et les hommes de ce temps. Tourne sans cesse nos regards et nos cœurs vers Jésus, Lui qui nous fait connaître le Père. Amen !

> Découvrez le sanctuaire









Temps 2

Priez Marie en musique

> Retrouvez ici le CD et le fichier MP3 du chant "Ave Maria de Lourdes" - Collectif / Lourdes - ADF BAYARD

Temps 3

Prier les mystères glorieux avec notre-Dame-de-Lourdes

> Comment prier le chapelet

1er mystère glorieux : la Résurrection de Jésus

2e mystère glorieux : l'Ascension de Jésus

3e mystère glorieux : la Pentecôte

4e mystère glorieux : l'Assomption

5e mystère glorieux : le Couronnement de la Vierge Marie

Sébastien Antoni