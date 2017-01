Qu'est-ce qu'être croyant ?

Croire

Il y a matière à s’étonner quand est posée à quelqu’un l’inévitable question : « Es-tu croyant ? » Si cette interrogation est prise au sens littéral, sans préciser l’objet ou le type de croyance envisagé, la réponse qui s’impose est : « Évidemment que je le suis, et que nous le sommes tous. »

La foi, c’est-à-dire fondamentalement le fait de « faire confiance à », est une attitude spontanée de l’esprit humain, personne ne vit et ne pourrait vivre, au sens trivial de « s’orienter dans le monde », sans croyances : « être croyant n’est pas être crédule, et on ne peut pas se dépatouiller dans la vie quotidienne sans prêter foi à des choses qu’on ne voit pas ou sans s’en remettre à certaines autorités dont nous avons quelques raisons de penser qu’elles en savent plus que nous (l’Église, l’État, la Famille, le Journal) sur certains sujets » (Régis Debray, Dieu, un itinéraire) ; « aucune société humaine ne saurait subsister sans dommage si nous décidions de ne rien croire que nous ne puissions saisir en toute évidence » (saint Augustin, De l’utilité de la croyance). À la question « Es-tu croyant ? » prise au sens large et littéral, il convient donc de substituer l’interrogation : « Que crois-tu ? »

Quant à la croyance religieuse, celle du « croyant » au sens étroit reçu à l’ordinaire par ce terme, elle apparaît comme un cas particulier de la croyance, cette attitude universellement partagée, si bien qu’il n’y a de prime abord rien d’étonnant à rencontrer des « croyants ».

L’étonnement pourrait plutôt être suscité par le fait qu’on (c’est-à-dire souvent les intellectuels, et notamment en France) soit beaucoup plus exigeant, rigoureux et sévère vis-à-vis des croyances religieuses que vis-à-vis d’autres croyances, politiques, historiques, etc. Cette sévérité se traduit par des interpellations faites aux « croyants » (au sens étroit du terme) sur le mode du « vous, les croyants, vous n’êtes pas capables de fonder, de justifier solidement vos croyances » — et lorsqu’on est entre philosophes, on ajoute, l’air sévère, qu’« il y a là une grave, une préoccupante déficience épistémique ». C’est incontestable, mais très rares sont les croyances, quel que soit le domaine où elles s’appliquent, qui échappent à une semblable déficience.

Cette remarque n’interdit évidemment pas de s’attacher à mettre au jour ce qui spécifie les croyances religieuses dans le genre « croyance » : il ne s’agit pas de prétendre que les deux énoncés « je crois que le club de football va gagner le championnat » et « je crois que le Christ est mort et ressuscité pour nous délivrer du péché » sont équivalents sous tous les aspects.

Ce qui distingue la croyance religieuse

Philosophiquement parlant, c’est-à-dire sans même envisager ce qu’un théologien dirait de la grâce et de ses effets dans les opérations d’un esprit humain qui ajoute foi à certains énoncés, la croyance religieuse se distingue au moins par le type d’objet sur lequel elle porte et par le sens ou le but qu’on lui reconnaît. En contexte chrétien par exemple, la croyance en la résurrection du Christ véhicule ainsi une « implication existentielle forte », puisqu’il y est question du salut, ce qui n’est généralement pas le cas avec les croyances portant sur un événement historique ou le futur d’une équipe de football.

Enfin, à l’intérieur même de la classe des croyances communément désignées comme religieuses ou portant sur Dieu et ce qui le concerne, il faudrait également opérer certaines distinctions, notamment en fonction des contenus des croyances. Par exemple, un chrétien ajoutant foi aux contenus de sa Bible ne peut, s’il les analyse, considérer comme équivalents les quatre énoncés suivants :

a) "Nabuchodonosor a fait détruire le temple de Jérusalem en 587" (voir 2 R 25) : il s’agit d’un énoncé historique standard, semblable dans sa forme et son statut à une affirmation comme « François Ier a remporté une bataille à Marignan en 1515 ».

b) "Jésus Christ est ressuscité" : à première vue, il s’agit de quelque chose qui « est arrivé », à la manière d’un événement historique. Mais le caractère extraordinaire de cet événement, le petit nombre de témoignages à son sujet, le fait qu’un soupçon de falsification ait dès l’Antiquité été formulé, et rapporté d’ailleurs dans les textes fondateurs des chrétiens (voir Mt 28,11‑15), impliquent que cette éventuelle résurrection n’est pas visée dans l’acte de croyance comme un événement historique standard.

c) "Dieu fit l’homme à son image" (Gn 1,27). Un chrétien le croit, mais ici, c’est le statut même de l’énoncé qui devient problématique. Certes, à l’instar des deux cas précédents, cette croyance vise un passé se présentant comme accompli. Mais s’agit-il encore d’un « événement » ? De quels témoignages, et de quel type, dispose-t‑on

pour assurer la croyance à ce sujet ?

d) "Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu" (Mt 5,9). Un chrétien le croit, mais là encore le statut même de cette croyance demeure problématique : s’agit-il d’un constat, d’un souhait, d’une prédiction ?

Une enquête philosophique sur la nature de la croyance religieuse, en l’occurrence biblique, devrait à la fois comprendre pourquoi ces énoncés sont tous susceptibles d’être caractérisés comme des croyances, et mettre au jour ce qui les distingue.

