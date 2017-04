Evagre le Pontique, penseur de la vie spirituelle du désert

Pères du désert

Qui est-il ?

Évagre naît vers 345, à Ibora, dans la province du Pont (d’où son surnom, « le Pontique ») en Asie Mineure (actuelle Turquie) dans une famille de propriétaires terriens. Son père est prêtre collaborateur de l’évêque local et Évagre, qui a reçu une bonne culture classique, va devenir lecteur (chargé de la proclamation de l’Écriture dans la liturgie) pour Basile de Césarée, un des grands théologiens de l’époque, jusqu’à la mort de ce dernier en 379. Il rejoint alors une autre grande figure, Grégoire de Nazianze (330-390), à Constantinople, cité en plein bouillonnement théologique. Ordonné diacre par son maître et ami, il devient son proche collaborateur.

Brillant orateur, il fréquente aussi la cour impériale pendant le concile de Constantinople (381), qui affine le Credo en y insérant tout ce qui concerne le Saint-Esprit. À cette époque, Évagre tombe amoureux d’une femme, mariée à un haut dignitaire. Pour ne pas être cause de scandale, il fuit à Jérusalem. Là, il ressent l’attrait de la vie monastique, mais patiente encore… Sur les conseils de Mélanie l’Ancienne, une veuve qui s’est mise à l’école des Pères du désert, il prend enfin l’habit monastique et part pour le nord de l’Égypte, haut lieu du monachisme. Il passe les deux premières années dans le désert de Nitrie, avant de rejoindre les Kellia (Cellules) en 385, où il mène une vie d’ermite.

C’est alors qu’il compose la plupart de ses traités spirituels, recueillant l’expérience de prière et d’ascèse des premiers anachorètes (Antoine, Amoun, Macaire le Grand et Macaire l’Alexandrin…), jusque-là transmise de manière orale. Cet intellectuel ne fut pas seulement leur scribe, souligne le P. Emmanuel Faure (1), mais aussi « le théologien de cette doctrine de vie spirituelle reçue des Anciens » : le premier, « il va la systématiser, fixer le vocabulaire qui, pour une part, deviendra traditionnel ».

Quel est son enseignement ?

Pour Évagre, la vie spirituelle a pour objectif de se purifier intérieurement en vue de grandir dans la contemplation de Dieu. À la suite d’Origène, qui a marqué sa pensée, il la présente en étapes, explique le P. Luc Cornuau, abbé de la Pierre-qui-Vire (Yonne), qui lui a consacré son mémoire de licence de théologie : d’une part, ce qu’il appelle la « vie pratique », qui consiste à se purifier des passions pour atteindre une plus grande charité, d’autre part la « vie gnostique », tournée vers la contemplation de Dieu. « La vie spirituelle est faite toutefois de va-et-vient entre ces deux étapes, nuance le bénédictin. On n’est jamais totalement libéré de ses passions mais il peut y avoir des seuils, on devient plus libre à l’égard de ses passions, on entre dans une charité plus profonde envers les autres et envers Dieu. »

À la charnière entre purification et contemplation se trouve une notion fondamentale dans la théologie d’Évagre : l’« apatheia », l’impassibilité, autrement dit la paix intérieure obtenue grâce au travail intérieur que le moine va accomplir pour acquérir une plus grande liberté à l’égard de ses passions. Évagre classe ces passions en huit « pensées » génériques : gourmandise, fornication, avarice, vaine gloire, tristesse, colère, acédie, orgueil. « Que toutes ces pensées troublent l’âme ou ne la troublent pas, cela ne dépend pas de nous ; mais qu’elles s’attardent ou ne s’attardent pas, qu’elles déclenchent les passions ou ne les déclenchent pas, voilà qui dépend de nous », écrit-il dans son Traité pratique, recueil d’une centaine de brèves sentences.

Toute la pédagogie de ce fin psychologue consiste ainsi, selon le P. Cornuau, à apprendre à décrypter les mécanismes intérieurs, le fonctionnement des pensées, à mieux se connaître pour déjouer leurs pièges. Sans moralisme, toutefois : pour lui, les pensées ou passions ne sont pas péchés en tant que telles ; ce qui l’est, c’est la manière dont on les entretient et dont on les laisse s’installer en soi, jusqu’à passer à l’acte.

Quelle est son actualité ?

Évagre n’a vraiment été redécouvert que dans les années 1950. De fait, après sa mort, le dogme se précise et, en 533, un concile condamne certaines de ses thèses ainsi que celles d’Origène, si bien que ses œuvres vont, pour une part, disparaître ou nous parvenir via des traductions syriaques ou encore en grec sous un autre nom (saint Nil). Il est toutefois repris par des grandes figures de la spiritualité orientale – Jean Climaque, Maxime le Confesseur… – et en Occident, par Jean Cassien. Ce dernier s’inspire de ses huit pensées – en infléchissant quelque peu toutefois sa pensée –, ce qui donnera par la suite la liste classique des sept péchés capitaux.

À bien des égards, Évagre est très moderne, notamment par son acuité psychologique. « Sorte de guide pour se repérer dans ce qui se passe en nous », son œuvre est en tout cas une « école de liberté intérieure », souligne le P. Cornuau. Une école d’autant plus fine qu’Évagre a puisé dans sa propre expérience, relue à la lumière de la prière. Lui, l’intellectuel qui fut pris d’une passion violente pour une femme mariée tombe gravement malade à Jérusalem :« Mélanie finit par lui faire avouer ses tourments intérieurs et le voici guéri,évoque l’abbé bénédictin. Comme si le corps parlait de ce que la bouche n’arrive pas à dire…

On voit tout le travail qu’Évagre a fait lui-même sur ses passions et qui a inspiré son enseignement. » Ses œuvres « témoignent d’une maturité spirituelle et théologique à laquelle nous puisons encore aujourd’hui », atteste le P. Faure, mais l’archimandrite Gabriel Bunge, qui a travaillé à rendre plus accessible la doctrine spirituelle d’Évagre, prévient dans son introduction au Traité pratique (2) : « Évagre n’est pas un auteur facile. Sa pensée ne se livre pas au premier regard. »

Son style littéraire est concis, précis, imagé, mais « plus l’enseignement spirituel est élevé, plus le langage est obscur, indique le F. Oliveto Gérardin, bénédictin de l’abbaye de Maylis (Landes). Tout cela est voulu, afin que seuls ceux qui font l’expérience spirituelle dont il parle et méditent longuement ses sentences puissent comprendre et être aidés. Il faut donc aborder Évagre avec humilité pour en tirer profit. »

Céline Hoyeau