Populorum Progressio : un développement soucieux du progrès social

Populorum Progressio

Le pape Paul VI ne se contente pas de faire le constat de l’échec des politiques de développement conduites jusqu’alors. Il cherche aussi à comprendre pourquoi. Il sort la question du développement du registre économique ou technique où elle souvent contenue pour en dégager les causes morales. «Le monde est malade, écrit le pape. Son mal réside moins dans la stérilisation des ressources ou leur accaparement par quelques-uns, que dans le manque de fraternité entre les hommes et entre les peuples» (PP n. 66).

Cupidité et avarice

Le pape pointe le repli sur soi, la cupidité, l’avarice de ceux qui pourraient et devraient participer la solution de ces problèmes mais sont avant tout soucieux de leur propre intérêt matériel. Mais le pape met aussi en garde les pays les plus pauvres contre cette tentation «d’avoir toujours plus» et «d’accroître sa puissance» qui vient des peuples riches qui «apportent trop souvent, avec l’exemple de leur succès dans une civilisation technicienne et culturelle, le modèle d’une activité principalement appliquée à la conquête de la prospérité matérielle» (PP n. 41).

Cette «recherche exclusive de l’avoir» rend «esclave des choses» – l’expression est reprise de Gaudium et spes (n. 57, 4) – et se retourne contre l’homme en faisant «obstacle à la croissance de l’être» et en s’opposant «à sa véritable grandeur» (PP n. 19), affirme le pape. C’est pourquoi il estime urgent de déployer une conception du développement où l’économie est au service de finalités plus hautes que la simple accumulation matérielle. «Car tout programme fait pour augmenter la production n’a en définitive de raison d’être qu’au service de la personne. Il est là pour réduire les inégalités, combattre les discriminations, libérer l’homme de ses servitudes, le rendre capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès moral et de son épanouissement spirituel. Dire : développement, c’est en effet se soucier autant de progrès social que de croissance économique» (PP n. 34).

Un besoin de sages

Ainsi, il ne suffira pas de combattre la faim, du moins pas seulement la faim d’aliments, mais aussi la faim d’instruction dans les pays où les personnes n’ont pas accès à une éducation de base. De même, il n’est pas suffisant de faire reculer la pauvreté. «Le combat contre la misère, urgent et nécessaire, est insuffisant. Il s’agit de construire un monde où tout homme, sans exception de race, de religion, de nationalité, puisse vraiment vivre une vie humaine…» (PP n. 47). Un défi qui pour être relevé a besoin de techniciens, mais plus encore de sages (PP n. 20).

Dominique Greiner