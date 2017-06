S'apaiser

La Vierge, un recours précieux, un roc solide et un tendre refuge, une amie si douce et bienveillante que la prière ne trouve plus de mots. Alors il y a la musique.

Voici un extrait de la Suite gothique de Léon Boëllmann (1862-1897), interprété sur l'un des plus grands et des plus beaux orgues du monde : celui de l'église Saint-Sulpice à Paris. Flûte et Voix céleste, Basse douce et Bourdon, les jeux d'orgue indiqués par le compositeur disent déjà ce qui attend l'auditeur : une pièce d'une grande douceur romantique, une prière sereine, plus fervente et insistante par moments, à la Vierge de douceur et de tendresse.

Prière à Notre Dame Compositeur : Léon Boëllmann Interprète : Sophie-Véronique Choplin. A retrouver dans l’album : Sophie-Véronique Choplin au grand-orgue de Saint-Sulpice . ADF Bayard Musique.

La parole de ce jour

« Immaculée, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à tes pieds, moi pauvre pécheur. » (Saint Maximilien Kolbe)

Christel Juquois