Le Rosaire de Croire

Les premiers mystères que l'on prie sont les mystères joyeux. Ils rappellent et contemplent le mystère de la naissance et de l'enfance de Jésus. Méditons-les avec Notre-Dame de Pontmain.

"Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher."

Nous vous proposons de prier les mystères joyeux avec Notre-Dame de Pontmain. Les illustrations des vitraux des différents mystères, sont celles du parcours proposé aux pèlerins par le sanctuaire de Pontmain. Découvrez l'histoire des apparitions en cliquant ici .

Comment faire ?

Après avoir débuté votre chapelet par le signe de croix puis le symbole des apôtres et enfin les trois "Je vous salue Marie", vous pouvez lancer la vidéo de médiation. Ensuite priez le Notre Père, la dizaine de "Je vous Salue Marie" et pour finir le "Gloire au Père". Passez ensuite au mystère suivant et recommencer, pour ce nouveau mystère la même démarche... et ainsi de suite. Bonne prière avec Notre-Dame de Pontmain.

1er mystère joyeux : L'Annonciation

2e mystère joyeux : La Visitation

3e mystère joyeux : La Nativité

4e mystère joyeux : La Présentation de Jésus au Temple

5e mystère joyeux : Jésus est retrouvé dans le Temple

