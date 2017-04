Les questions des tout-petits

Comment aider Gauthier, 5 ans, à découvrir que Dieu est présent dans la prière et qu'il peut lui confier ses peines et ses joies ? Publié le 24 mars 2017.

Ce week-end Gauthier dort chez ses grands-parents. Sa grand-mère lui demande s’il veut faire une petite prière comme elle aime le faire. Gaspard est intrigué. La question fuse : «Dis mamie, prier ça sert à quoi ?» Cette dernière est plutôt contente d’être interrogée sur sa foi, même si les questions de son petit-fils la laisse un peu perplexe !

Entre 3 et 6 ans environ, les enfants sont dans la pensée magique, passionnés par les héros qui transforment à volonté la réalité. Il est donc naturel que la prière soit efficace et réalise leur souhait. Surtout si, évoluant dans un milieu chrétien, ils ont entendu parler de la toute-puissance de Dieu.

On peut peut-être commencer par expliquer à l’enfant que prier n’a pas la même signification selon les époques. Il y a très longtemps, les hommes pensaient que des dieux, souvent associés à la nature, «faisaient la pluie et le beau temps». Prier consistait alors à leur plaire en multipliant les offrandes et les sacrifices d’animaux pour obtenir des faveurs, comme une belle récolte ou l’arrivée de la pluie en période de grande sécheresse.

Mais voilà qu’au temps d’Abraham un Dieu qui se dit unique prend l’initiative d’appeler le berger nomade. «Un appel intérieur l’a ouvert à ce dialogue intime avec Dieu», précise le théologien franciscain Michel Hubaut.

Désormais Dieu veut faire alliance avec les humains : il demande à Abraham de partir avec sa tribu pour s’installer dans une terre «où ruissellent le lait et le miel» (Ex 3, 8-17). «Dieu, d’une certaine manière, invente “la prière” en nous aimant le premier, en comblant la distance infinie entre lui et nous par ce don de l’Esprit qui nous rend capable d’accueillir sa Parole et d’entrer en relation avec lui», résume Michel Hubaut.

Dans ce discours intérieur qu’est la prière, les croyants perçoivent qu’ils ne sont pas seuls, que Dieu est présent, attentif à eux, et ils lui confient leurs peines et leurs joies. Ils vivent l’expérience de la foi.

Mais comment initier un tout-petit à cette intimité avec Dieu ? On peut par exemple lui dire que quand on prie Dieu dans le silence, ou que l’on écoute la parole de Dieu, on laisse une grande place dans son cœur et dans sa tête pour que Dieu nous «parle» de l’intérieur. Comme si on invitait un ami dans sa maison !

Selon la pédagogue Maria Montessori, les enfants ont naturellement le sens de la prière. Mais tant qu’il n’aura pas compris le lien entre la prière et sa vie la plus profonde, le petit enfant pourra trouver que prier est un acte insolite. À nous donc de mettre en valeur des moments de partage, de joie, de tendresse vécus par l’enfant, qui pourront se prêter tout naturellement à une première expression de la foi.



Évelyne Montigny