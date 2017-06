L'ouverture du ciel

étape 3 :

"Au milieu du trône et autour du trône", comme ne faisant qu'un avec celui qui est assis sur le trône, "quatre vivants, chargés d'yeux devant et derrière". Les quatre vivants renvoient sans doute d'abord, avec les quatre points cardinaux et l'évocation de la vie, à la création et au cosmos, au monde créé. Les yeux devant et derrière suggèrent une vigilance sans défaut plus qu'une omniscience ou la connaissance abstraite, toujours susceptible de relent gnostique. Les yeux reviennent au v. 8 dans la ligne aussi d’Ézéchiel 1,18 et 10,12 comme pour suggérer que ces vivants ne sont qu'un œil ! Rien ne leur échappe. Comment ne seraient-ils point participants, en ce sens, de Dieu qui va être nommé, à condition de ne pas se laisser prendre par les représentations imaginaires d'un Dieu voyeur.

À la lumière d’Ézéchiel 1,5-21 et 10,14, les vivants symbolisent d'abord les forces de l'univers : la force indomptée du lion ; la force domestiqué du veau ; l'autorité par la douceur de l'homme à l'image de Dieu ; la maîtrise légère de tout ce qui vole. Irénée applique la symbolique aux quatre évangélistes. Pourquoi pas ? L'aigle figure Jean ; l'homme, Matthieu ; le veau, Luc ; le lion, Marc. L'aigle pour Jean et l'homme pour Matthieu sont plus convaincants que les deux autres identifications. Mais la symbolique, une fois de plus, n'est pas contraignante et plaide en faveur d'une variété de sens possibles et compatibles. En l'occurrence les caractéristiques des évangélistes sont destinées à caractériser aussi les croyants qui s'approprient le ou les sens du texte. Nous sommes destinés à devenir des "évangélistes".

Le v. 8 est dominé au début et à la fin par des réminiscences cette fois de la vocation d'Isaïe (Isaïe 6,2-3). Les ailes "par six" renvoient encore à la plénitude. Mais surtout le trisagion, l'acclamation par trois fois du : "Saint !", évoque la sainteté de Dieu. Le nom du Seigneur, Pantokratôr, est cependant repris à Ap 1,4.8 pour suggérer la transformation du tétragramme d'Ex 3,14 dans un sens trinitaire. De nouveau, même -surtout !- le mystère de Dieu est appelé à s'appliquer au mystère de l'humain, homme et femme, "à son image, comme sa ressemblance" (Genèse 1,26-27).



À mesure que le texte progresse, le paradoxe se rend plus sensible. Il fallait monter au ciel, puisqu'il était ouvert, au début de la vision. Au fur et à mesure qu'elle s'explicite, tout semble de plus en plus se passer là où sont « les vivants », c'est-à-dire non pas dans le ciel mais sur la terre, sur la terre comme au ciel ! En tout état de cause, ce que décrit le voyant de sa vision la fait à ce point participer par ceux qui en entendent parler ou qui la contemplent dans son écrit qu'ils deviennent eux-mêmes le lieu de l'événement. La fonction de l'écrit se trouve ainsi atteinte. La médiation de l'écriture et du Livre aussi. Mais il faut attendre la fin du texte pour voir la vision se conclure par l'acclamation liturgique. Elle vient comme sanctionner et confirmer le rôle de la communication écrite.