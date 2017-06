Prier aux intentions du Pape en juin

En Eglise

Cette intention, précédés d’un préambule, peut être lue à la fin de la prière universelle préparée par l’équipe liturgique. Elle peut être introduite ainsi : «Seigneur, nous te prions aussi – avec tout le Réseau Mondial de Prière du Pape – à l'intention que François nous propose ce mois-ci : «En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci».

Intention de prière pour le monde. Prions pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

Comment imaginer que l’escalade de la violence et les bruits de guerre puissent cesser sans une détermination courageuse des responsables des nations pour que prenne fin le commerce des armes ? Que l’Esprit du Dieu de paix, Dieu humble qui se rend vulnérable, instruise et guide les intelligences et les cœurs des gouvernants ; que le souci de paix et de justice l’emporte sur le désir de toute-puissance et la course au profit. Supplions le Prince de la Paix : Viens, Seigneur, nous désarmer !

MÉDITATION

Nous vous proposons une méditation, qui peut être lue après la communion par exemple. Il s’agit d’extraits d’une homélie du Pape François à la maison Sainte Marthe, le 16 février 2017.

L’alliance que Dieu fait (avec l’homme) est forte. Dieu fait la paix avec nous, mais il est difficile de prendre soin de la paix... C’est un travail de chaque jour, car à l’intérieur de nous il y a encore cette semence, ce péché originel, l’esprit de Caïn qui par envie, jalousie, cupidité et désir de domination, fait la guerre.

“De votre sang, peut-on lire dans la première lecture (Gn 9, 5),je demanderai des comptes à chaque être vivant, et je demanderai des comptes de la vie de l’homme à l’homme, à chacun de ses frères.” Nous sommes donc gardiens des frères et quand il y a effusion de sang, il y a péché et Dieu nous demandera des comptes.

Dans le monde d’aujourd’hui, il y a effusion de sang. Aujourd’hui le monde est en guerre. Tant de frères et sœurs, même innocents, meurent parce que les grands, les puissants veulent un morceau de terre en plus, veulent un peu plus de pouvoir ou veulent faire un peu plus de gain avec le trafic d’armes. Et la Parole du Seigneur est claire : “De votre sang, je demanderai des comptes”.

Même à nous qui semblons être en paix, ici, le Seigneur demandera des comptes du sang de nos frères et sœurs qui souffrent de la guerre.

Marie-Dominique - Réseau Mondial de Prière