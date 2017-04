Prier aux intentions du Pape en avril

Cahiers Prions

Ces deux intentions, précédées d’un préambule, peuvent être lues à la fin de la prière universelle préparée par l’équipe liturgique. Elles peuvent être introduites ainsi : «Seigneur, nous te prions aussi – avec tout le Réseau Mondial de Prière du Pape – à l'intention que François nous propose ce mois-ci : pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.»

Seigneur Jésus-Christ, tu comptes sur les jeunes et tu fais d'eux tes compagnons de service. Nous te prions pour que ces jeunes hommes et femmes soient aidés à incarner ce rêve du Royaume dans leur vie, à travers leur engagement professionnel, social, familial ou dans la vie consacrée.

MÉDITATION

Extraits de la Lettre du Pape aux jeunes en vue du Synode d'octobre 2018 sur le thème «les jeunes, la foi et le discernement vocationnel».

Chers jeunes, ― Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram: «quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai» (Genèse 12, 1). ― Quand Dieu dit à Abram «quitte!» que voulait-il lui dire? Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde? ― Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3). ― Je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main e vous guide à la joie d’un ”me voici!” total et généreux (cf. Lc 1, 38). Avec mon affection paternelle.

Pape François, le 13 janvier 2017